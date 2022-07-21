أجهزة أشعة وتحاليل وعيادات نفسية للأطفال متنقلة بقافلة جامعة طنطا فى كفر الزيات

الغربية عادل ضرة

واصلت جامعة طنطا قوافلها الطبية لخدمة المرضى بالقرى الأكثر احتياجاً بالغربية ضمن خطة الجامعة لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفي إطار احتفالاتها باليوبيل الذهبي، توجهت اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية منية إبيار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن تطوير نوعية الخدمات المقدمة بالقافلة يأتى استمرارا لتفعيل دور الجامعة في تقديم الدعم الخدمي المجتمعي للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الغربية تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتعزيز دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح أن محاور الخدمات التى تقدمها القوافل، تشمل الرعاية الطبية، والمساعدات الغذائية، ومحو الأمية "بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار"، والتوعوية الاجتماعية، والزراعية، والبيطرية "بالتعاون مع مديرية الطب البيطري".

من جانبه صرح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأنه تم تطوير نظام الكشف الطبي لأول مرة بالقوافل ليشمل جهاز موجات صوتية متنقل لفحص الحالات، ومعمل تحاليل متنقل لسحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة، موضحًا أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يقوم بدور حيوي ومهم في دعم المبادرات الرئاسية مثل "قادرون باختلاف"، حيث تم استحداث عيادة طب نفسى للأطفال، وعيادة تخاطب وتعديل السلوك للكشف المبكر عن هذه الأمراض، وكذلك تقديم جلسات مجانًا بالمستشفيات للأطفال التي تعانى من التوحد وصعوبات التعلم وتأخر الكلام.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن القافلة الشاملة ضمت كذلك قافلة زراعية بمشاركة الدكتور محمد السيد "عميد كلية الزراعة "، والدكتور عادل هلال "وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة"، وقافلة توعوية بمشاركة الدكتورة أم إبراهيم على "وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة" من خلال عقد ورش عمل للمواطنين عن الاسعافات الأولية، والفحص الذاتي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأسس التغذية للأطفال وكبار السن، وقافلة بيطرية بمشاركة أطباء مديرية الطب البيطري، وقافلة مساعدات غذائية تضمنت تقديم 100 كرتونة سلع غذائية على أهالي القرية بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح الدكتور محمد حنتيرة "عميد كلية الطب"، أن حرصه وأساتذة كلية الطب على المشاركة بالقافلة وتوقيع عمليات الكشف والتشخيص للمرضى والأطفال في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجامعة بتقديم أعلى مستويات الخدمات الطبية للمواطنين من الأساتذة والأطباء العاملين بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمد الشبينى "وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة"، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1368 مواطناً من أهالي القرية، وتحويل 91 حالة من المرضى، و9 حالات من حالات التخاطب والطب النفسي للأطفال، لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة بطنطا.

كما أفاد الدكتور وليد سمير "منسق مشروع محو الأمية بجامعة طنطا"، أنه تم إجراء اختبار فورى لمحو الأمية لعدد 45 مواطناً، وذلك في إطار دعم الخطة القومية للدولة للقضاء على الأمية.

شهدت القافلة مشاركة نخبة من الأساتذة من مختلف التخصصات، بحضور الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد مأمون "وكيل كلية طب الاسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة"، ومحمد غازي "مدير عام مشروعات البيئة"، وماهر سعد "مدير عام خدمة المجتمع".