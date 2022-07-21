تنسيق الجامعات 2022.. قبول 5700 طالب بالشهادات المعادلة بتنسيق الجامعات الخاصة

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بوزارة التعليم العالى، أن إجمالى عدد الطلاب الذين تم قبولهم من طلاب الشهادات المعادلة منذ فتح باب تسجيل الالتحاق بالجامعات الخاصة للعام الدراسى 2022 / 2023 بلغ 5700 طالبا قاموا بتسجيل الرغبات وقبولهم وسددوا مصروفات الدراسة على مستوى الجامعات الخاصة.

وأكد الدكتور الغر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، استمرار فتح باب التسجيل والقبول أمام طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات الخاصة حتى شهر سبتمبر المقبل وفقا لإعلان مجلس الجامعات الخاصة ، وفقا للحد الأدنى للقبول.

وأشار الدكتور محمد حلمى الغر إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان مواعيد تنسيق طلاب الثانوية العامة 2022 بالجامعات الخاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية .

وعلى جانب آخر، تواصل الجامعات الأهلية فتح باب التقدم والتسجيل الالتحاق بالجامعات الأهلية الأربعة الملك سلمان الدولية والجلالة والمنصورة الدولية والعلمين ، ويشترط للالتحاق بالجامعات الأهلية اجتياز اختبارات القبول.