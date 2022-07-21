اليوم السابع
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تعرف على سعر اليورو بنهاية التعاملات بالبنوك المصرية

الخميس، 21 يوليه 2022 03:51 م
تعرف على سعر اليورو بنهاية التعاملات بالبنوك المصرية يورو
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 19.18 جنيه للشراء، و19.47 للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل سعر 19.17 جنيه للشراء، و19.39 للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 19.36 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.36 جنيه للشراء.
 
19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.18 جنيه للشراء.
 
19.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.20 جنيه للشراء.
 
19.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.16 جنيه للشراء.
 
19.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.19 جنيه للشراء.
  
19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.22 جنيه للشراء.
 
19.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.25 جنيه للشراء.
 
19.40 جنيه للبيع.

اليورو

اسعار اليورو

سعر اليورو

اليورو في مصر



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