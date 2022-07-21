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تعرف على إجراءات تجديد تراخيص سيارات النقل الثقيل × 10 خطوات

الخميس، 21 يوليه 2022 09:35 ص
تعرف على إجراءات تجديد تراخيص سيارات النقل الثقيل × 10 خطوات نقل ثقيل - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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توجد مجموعة من الإجراءات للحصول على رخصة لقيادة سيارات النقل أثناء تجديدها، والتى تستلزم تجهيز مجموعة من الأوراق، ليتم تجديد الرخصة، ومنها:
 
-يكون الحد الأدنى للسن 21 سنة.
 
- تقديم شهادة براءة الذمة.
 
- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب بقرار من القومسيون.
 
- تقديم صحيفة الحالة الجنائية.
 
- تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية على النموذج المعد لذلك.
 
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور.
 
- تصرف الرخصة لمن تكون القيادة مهنتهم.
 
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الإطلاع على الأصل.
 
- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص.
 
- تقديم ما يفيد سداد التأمينات الاجتماعية.
 
 
 

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