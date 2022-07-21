تعرف على إجراءات تجديد تراخيص سيارات النقل الثقيل × 10 خطوات

توجد مجموعة من الإجراءات للحصول على رخصة لقيادة سيارات النقل أثناء تجديدها، والتى تستلزم تجهيز مجموعة من الأوراق، ليتم تجديد الرخصة، ومنها:
-يكون الحد الأدنى للسن 21 سنة.
- تقديم شهادة براءة الذمة.
- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب بقرار من القومسيون.
- تقديم صحيفة الحالة الجنائية.
- تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية على النموذج المعد لذلك.
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور.
- تصرف الرخصة لمن تكون القيادة مهنتهم.
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الإطلاع على الأصل.
- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص.
- تقديم ما يفيد سداد التأمينات الاجتماعية.
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