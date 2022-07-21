اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 01:33 م
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تداول 3911 طن بضائع عامة متنوعة و196 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 21 يوليه 2022 12:13 م
تداول 3911 طن بضائع عامة متنوعة و196 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم تداول 3911 طن بضائع عامة متنوعة و196 شاحنة و229 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفينة.

وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 2615 طن بضائع عامة ومتنوعة، و126 شاحنة، و31 سيارة، كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 1296 طن بضائع عامة ومتنوعة، و70 شاحنة، و198 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية 2 باجمالي 35 شاحنة بحمولة 896 طن بضائع عامة ومتنوعة و161 ملاكي والعبارة القاهرة بعدد 26 ملاكي والعبارة عمان بإجمالي 23 شاحنة بحمولة 252 طن بضائع عامة ومتنوعة و6 ملاكي والسفينة FIRST BRIDGE فارغة قادمة من اليونان لشحن فوسفات .

كما تم مغادرة السفينة امل باجمالي  98 شاحنة بحمولة 2351 طن بضائع عامة ومتنوعة و5 ملاكي والعبارة القاهرة باجمالي بعدد 22 ملاكي.
 
واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 11 شاحنة بحمولة 148 طن بضائع عامة و5 ملاكي و1 شاحنة فارغة  وتم مغادرة العبارة سيناء بإجمالي 28  شاحنة بحمولة 264 طن بضائع عامة و4 ملاكي، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2503 راكب بموانئها.


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