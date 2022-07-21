"بيطرى الأقصر": تحصين 6053 رأس ماشية وتنظيم 158 ندوة إرشادية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه حتى الآن تم تحصين 6053 رأس ماشية تضمنت 4763 أبقار، و886 جاموس، و295 أغنام، و91 ماعز، كما تم تنفيذ أعمال 158 ندوة إرشادية، وإنهاء أعمال ترقيم 56 من الأغنام والماعز لاستكمال قاعدة بيانات الثروة الحيوانية.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه خلال الأسبوع الجارى انطلقت لجان التحصينات بعدد من مدن المحافظة، وذلك فى ضوء متابعة أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمحافظة الأقصر، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، وذلك كالتالى:- (لجنة التحصين التابعة لوحدة بندر الأقصر -إدارة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور.مايكل رفعت ، و لجنة التحصين التابعة لوحدة الكرنك البيطرية-إدارة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور ياسر محمود رئيس الوحدة البيطرية بالكرنك ، ولجنة التحصين التابعة لوحدة المنشأة البيطرية-إدارة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور شادى زكريا رئيس وحدة المنشأة البيطرية - لجنة التحصين التابعة لإدارة القرنة البيطرية برئاسة الدكتور ابراهيم رياض مدير إدارة القرنة البيطرية،ولجنة التحصين التابعة لوحدة الضبعية البيطرية-إدارة القرنة البيطرية برئاسة الدكتور.أشرف جمال رئيس الوحدة البيطرية بالضبعية وعضوية كل من :الدكتورة.نيفين عبد الجواد مدير إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بالأقصر).

كما انطلقت لجنة التحصين التابعة لوحدة بندر أرمنت البيطرية-إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور محمد حمزة رئيس الوحدة البيطرية بارمنت والدكتورة.سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بادارة أرمنت البيطرية، و لجنة التحصين التابعة لوحدة المحاميد البيطرية-إدارة أرمنت البيطرية برئاسة دكتور.كيرلس لطفى ودكتور.محمد عمر و لجنة التحصين التابعة لوحدة الرزيقات البيطرية-إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور. هيثم محمود الطبيب بوحدة الرزيقات البيطرية، ولجنة التحصين التابعة لوحدة اصفون البيطرية-إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور الأمير عبد الرازق رئيس الوحدة البيطرية باصفون وعضوية كلا من :الدكتورة.اسماء محمد الطبيبة بالوحدة، والدكتورة.نجوى ربيع رئيس قسم الابيديميولوجى بادارة اسنا البيطرية، والدكتورة.سارة باخوم رئيس قسم الإرشاد البيطرى بالادارة، ولجنة التحصين التابعة لوحدة الحلة البيطرية-إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور.محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية، و لجنة التحصين التابعة لوحدة الدير البيطرية باسنا- إدارة أسنا البيطرية برئاسة الدكتور صلاح عبد المتعال الطبيب بوحدة الدير البيطرية بإسنا.

وخرجت لجنة التحصين التابعة لوحدة العديسات البيطرية- إدارة الطود البيطرية برئاسة الدكتور علاء النوبي رئيس وحدة العديسات البيطرية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية باللجنة وذلك بمشاركة طلاب الفرق النهائية لكلية الطب البيطرى، يذكر ان الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع قد انطلقت على مستوى المحافظات يوم 14 من يوليو الجارى وتستمر لمدة شهر.



























