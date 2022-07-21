بوريس جونسون: نتمنى الشفاء العاجل للرئيس الأمريكى جو بايدن من فيروس كورونا

كتب محمد جمال

قال المتحدث باسم جونسون إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يرسل أطيب تمنياته إلى جو بايدن بعد أن أثبت الرئيس الأمريكي إصابته بكوفيد -19 يوم الخميس.

وقال المتحدث البريطاني إن 'رئيس الوزراء يبعث إلى الرئيس أطيب تمنياته ويأمل في الشفاء العاجل'.

وأعلن كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن كيفن أوكونور، اليوم الخميس، عن الحالة الصحية بعد أن ثبتت إصابة الرئيس بفيروس كورونا، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعاني من سيلان في الأنف وإرهاق مصحوب بسعال جاف في بعض الأحيان.

وأضاف أوكونور في رسالته إلى السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير، إن الأعراض الخفيفة لبايدن بدأت مساء الأربعاء، مضيفًا أنه يتوقع أن يستجيب بايدن بشكل إيجابي للعلاج.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وقال البيت الأبيض في بيان له إن بايدن يخضع للعزل في البيت الأبيض ويقوم بمهامه من العزل، حيث أن أعراضه خفيفة.

وأضاف البيت الأبيض أنه سيتم إعلان تحديث يومي بحالة الرئيس الأمريكي وفق الفريق الطبى، وكان بايدن قد ألقى خطاب أمس، ألمح فيه بإصابته بالسرطان وهو ما نفاه البيت الابيض.