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بالدفوف والزى الموحد.. طلاب مدرسة بالمحلة يحتلفون بانتهاء امتحانات الثانوية العامة

الخميس، 21 يوليه 2022 01:27 م
بالدفوف والزى الموحد.. طلاب مدرسة بالمحلة يحتلفون بانتهاء امتحانات الثانوية العامة طلاب يحتلفون بانتهاء امتحانات الثانوية العامة
الغربية مصطفى عادل

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سادت حالة من الفرحة بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة الغربية، بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة اليوم الخميس.
 
واحتفل طلاب مدرسة سامول الثانوية بالمحلة بانتهاء الامتحانات بإحضار الدفوف و"تيشرتات" موحدة وارتدائها عقب الخروج من اللجان، وقاموا بالرقص والهتاف امام اللجان وقرع الدفوف فرحين بانتهاء امتحاناتهم.
 
وسادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان مادة الأحياء، موضحين أن الاسئلة كانت في مستوي الطالب المتوسط، بينما جاءت بعض الاسئلة التي تطلبت تفكير وتركيز في امتحان مادة الفلسفة والمنطق، مع سهولة امتحان الاستاتيكا وكانت الاسئلة في مستوي الطالب المتوسط.
 
طلاب مدرسة بالمحلة يحتلفون بانتهاء امتحانات الثانوية العامة (1)
طلاب مدرسة بالمحلة يحتلفون بانتهاء امتحانات الثانوية العامة

طلاب مدرسة بالمحلة يحتلفون بانتهاء امتحانات الثانوية العامة (2)
طلاب مدرسة بالمحلة يحتلفون بانتهاء امتحانات الثانوية العامة

طلاب مدرسة بالمحلة يحتلفون بانتهاء امتحانات الثانوية العامة (3)
طلاب مدرسة بالمحلة يحتلفون بانتهاء امتحانات الثانوية العامة

 


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