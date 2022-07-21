الكشف الطبى على 1646 حالة بقافلة طبية بقرية الشمارقة بكفر الشيخ ضمن حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى نظمتها جامعة كفر الشيخ، من إجراء الكشف الطبى على 1646 حالة من أهالى قرية الشمارقة بمركز كفر الشيخ، وعدد من القرى المجاورة، استمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وشارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.



ومن جانبه، أشار الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أنه جرى تنظيم عددا من القوافل المتكاملة "صحية و بيئية و زراعية وبيطرية وتثقيفية وعلمية" للقرى على مستوى المحافظة، وبالتعاون مجلس الوزراء والمحافظة ومجالس المدن والمجلس القومي للمرأة.



وقال رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.



وأضاف أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على1646حالة من أبناء قرية الشمارقة والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور وائل الفقي، رئيس قسم القلب والصدر ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ونافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، والدكتور صفوة شلبي، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وفريق العمل بالإدارة، الذى ضم حازم عياد، وأمل عبد الرحمن، وأحمد عبد الله، ومحمد صلاح.





إجراء الكشف الطبي على الأهالي



إقبال على القافلة



جانب من إجراء الكشف الطبي على الأهالى



جانب من الحملات



صرف الأدوية مجانا



قافلة طبية حياة كريمة لجامعة كفر الشيخ