اليوم السابع
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القوى العاملة: تحصيل 105 آلاف جنيه مستحقات ورثة متوفى بالأردن

الخميس، 21 يوليه 2022 10:42 ص
القوى العاملة: تحصيل 105 آلاف جنيه مستحقات ورثة متوفى بالأردن وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات ورثة عامل مصري متوفى بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف معاش والده وأرملة ، وأبناء المواطن المتوفى بإجمالي 5578 دولارًا أى ما يعادل 105 آلاف و800 جنيه مصري تقريبا . 
 
وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي الأردني بمتابعة معاش ورثة المواطن المتوفى "رمضان.ع.م.أ"، وذلك للحصول على مستحقاته لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول .
 
وقال الملحق طلعت رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إنه تمت الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفى وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن ، وتتويجا لهذا الجهد تم تم تحويل مستحقات الورثة ، بحصول والدة وأرملة ، وأبناء المواطن المتوفــى، علـى معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتمــاعي، بإجمالي 307 دولار شهريا، أي  ما يعادل 5 آلاف و800 جنيه شهريا تقريبا ، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة دفعة واحـدة بإجمالي 5271 دولار،  أي ما يعادل 100 ألف جنيه تقريبا.
 
 

القوى العاملة

السفارة المصرية بعمان

السفارة المصرية فى الاردن

المصريين العاملين بالاردن



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