الصين: لا نتمنى اندلاع حرب باردة جديدة

كتب أحمد عرفة

أكد سفير الصين لدى الولايات المتحدة تشين قانج، أن الصين لا تتمنى اندلاع حرب باردة جديدة، وفي حال اشتعالها سيكون جميع أطرافها خاسرين، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف سفير الصين لدى الولايات المتحدة: لن يكون هناك رابحون في الحرب الباردة الجديدة، بل خاسرون فقط. لا توجد دولة تريد حربا باردة، والصين لا تريدها.

وفى وقت سابق اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، روسيا بمحاولة ابتزاز أوروبا واستخدام الطاقة كسلاح.

وقالت أورسولا - فى مؤتمر صحفى عقد الأربعاء، في بروكسل - "سواء قامت روسيا بقطع إمدادات الطاقة بشكل جزئي أو كلي، يتعين على أوروبا أن تكون مستعدة"، مشيرة إلى أن العديد من الدول قامت بالفعل باتخاذ إجراءات لتقليل اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية، حيث تم بناء مخزن مشترك للغاز تم ملؤه بحوالي 64 % .

وأضافت: أنه تم إنشاء منصة مشتركة لشراء الطاقة تابعة للاتحاد الأوروبي، كما تم اقتراح خطة طوارئ لتأمين إمدادات الغاز تنقسم إلى شقين، الشق الأول يتمثل في زيادة الاعتماد على مصادر موثوقة أخرى للحصول على إمدادات الطاقة، والشق الثاني يتمثل في تقليل الاستخدام الكلى للغاز.