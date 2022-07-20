وقال دراجي - مخاطبا مجلس الشيوخ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - "قبل تصويت حاسم على تجديد الثقة اليوم الأربعاء سيحدد مصير حكومة دراجي، كنا من بين الأوائل الذين انخرطوا كي تتمكن روسيا وأوكرانيا من العمل معا لتجنب كارثة غذائية، وفي نفس الوقت فتح نافذة للمفاوضات"، مشيرا إلى أن "التقدم المحرز في تركيا الأسبوع الماضي كان مشجعا، ونأمل تثبيته".

وأضاف أنه "يجب أن نستمر في دعم أوكرانيا بكل الطرق، بموجب إلزام البرلمان للحكومة بالقيام بذلك في قرار برلماني"، مضيفا أن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغه الليلة الماضية هاتفيا بأن تسليح أوكرانيا هو السبيل الوحيد للسماح للأوكرانيين بالدفاع عن أنفسهم".

وأردف رئيس الوزراء الإيطالي أنه "يجب أن نواصل العمل للبحث عن حلول تفاوضية، بدءا من أزمة القمح، ويجب علينا رفع الجهود للتصدي لتدخل روسيا والأنظمة الاستبدادية الأخرى في سياساتنا وفي مجتمعنا".

في سياق ذي صلة، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة "خاركيف" الأوكرانية، أوليه سينهوبوف، اليوم /الأربعاء/، مقتل ثلاثة مدنيين في هجوم روسي استهدف المدينة الواقعة شمال شرق البلاد.

وقال سينهوبوف - عبر تطبيق تليجرام حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية - إنه "لسوء الحظ قتل ثلاثة مدنيين بينهم صبي يبلغ من العمر 13 عاما ورجل وامرأة نتيجة القصف الصباحي في خاركيف"، مشيرا إلى إصابة امرأة تبلغ من العمر 72 عاما.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير منصة إطلاق تابعة لمنظومة الصواريخ هاربون أمريكية الصنع، بأسلحة عالية الدقة في منطقة أوساتوفو بمقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا.

وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - في إيجاز صحفي بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، إلى أنه "في مقاطعة أوديسا أيضا قضت القوات الروسية على أكثر من 200 عسكري أوكراني باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من البحر، استهدفت نقطة انتشار مؤقتة للواء 35 مشاة البحرية، كما استهدفت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة مستودعا أوكرانيا لأسلحة الصواريخ والمدفعية في سوليدار بدونيتسك، ما أسفر عن مقتل ما يصل 40 مسلحا وتدمير 19 مدرعة".

وأوضح كوناشينكوف أنه تم تدمير 5 فصائل من راجمات الصواريخ "جراد" و6 فصائل لمدافع الهاوتزر D-20 ومدافع D-30 في دونيتسك و7 مواقع قيادة و8 مستودعات للأسلحة والذخائر الصاروخية والمدفعية إضافة إلى مستودعين للوقود، خلال اليوم الماضي.

ولفت إلى أن الطيران الروسي دمر في معارك جوية طائرة أوكرانية في نيكولايف وأخرى فوق دونيتسك، كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 4 طائرات بدون طيار أوكرانية، واعترضت 9 قذائف من راجمات صواريخ "أوراجان.