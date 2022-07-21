السجن سنة لكوافيره أشعلت النيران فى مكتب محاماه بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي المحكمة وبعضوية كل المستشار محمد السيد سعد والمستشار عبد الكريم أبو النصر والمستشار خالد أحمد زكي وسكرتير الجنايات عمرو زكي، بالسجن سنة للمتهمة " م.م.م" كوافيرة لاتهامها باشعال نار عمدا بمكتب محاماه خاص بالمجني عليه " و.ال.م" .



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 33976 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد باشتعال النيران في مكتب محاماة بدائرة القسم .



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة قيام المتهمة " م.م.م." كوافيره بأن طلبت لقاء المجني عليه " و.ال.م" محامي كونها زوجته عرفيا بالشقة ملكيتها فتوجه إليها وحدثت بينهما مشادة كلامية، فقام علي أثرها بالتعدي بالضرب تم تركها وانصرف، فقامت باحضار زجاجة بداخلها مادة سريعة الاشتعال بنزين واشعلت النيران في مكتب المحاماه الخاص بالمجني عليه، وأن الحريق تركز إثارة علي مكتب خشبي يعلوه ملفات وكتب ورقية وامتدت النيران الي باقي الشقة وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمه علي النيابة قررت إحالتها الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمة .







