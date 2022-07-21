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الخارجية: مصر تدين هجوم دهوك وتؤكد دعمها الكامل لسيادة العراق

الخميس، 21 يوليه 2022 10:40 ص
الخارجية: مصر تدين هجوم دهوك وتؤكد دعمها الكامل لسيادة العراق وزير الخارجية سامح شكري
كتب: أحمد جمعة

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تقدمت جمهورية مصر العربية بخالص التعازي وصادق المواساة للعراق الشقيق في ضحايا الهجوم الغاشم الذي استهدف أحد المنتجعات السياحية في محافظة دهوك بكردستان العراق، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء المدنيين العراقيين.
 
 
وأكدت مصر بحسب بيان لوزارة الخارجية الخميس إدانتها بأشد العبارات لهذا الاعتداء الآثم، مشددة علي ضرورة احترام ثوابت ومقررات القانون الدولي ذات الصلة بحماية المدنيين.
 
 
وتؤكد مصر على دعمها الكامل لسيادة العراق على أراضيه ومساندتها لما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لحفظ أمن واستقرار البلاد ومقدرات الشعب العراقي الشقيق، مُعربةً عن خالص التعازي لذوي الضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل لكافة المُصابين

قصف دهوك

العراق

أحمد أبو الغيط

الأوضاع في العراق

الخارجية المصرية



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