الخارجية الأمريكية: نتيجة فحص كورونا للوزير بلينكن سلبية

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن نتيجة فحص كورونا لوزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن سلبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

فيما قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبقى في العزل لحين إجراء اختبار سلبي لكورونا.

وفى وقت سابق قال طبيب البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن محصن وهذا ما خفف إصابته بكورونا، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقده البيت الأبيض.

وأضاف طبيب البيت الأبيض، أن طبيب الرئيس جو بايدن أكد أنه بخير وبصحة جيدة.

وأوضح البيت الأبيض، أن جو بايدن سيواصل عمله من مكان إقامته، موضحا أن الرئيس بايدن يلتزم بالاجراءات الوقائية اللازمة، وتابع البيت الأبيض: الرئيس جو بايدن يتناول عقارا لتعزيز مناعته ضد الفيروس.