طبيب البيت الأبيض: بايدن بخير وبصحة جيدة

كتب أحمد عرفة

قال طبيب البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن محصن وهذا ما خفف إصابته بكورونا، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقده البيت الأبيض.

وأضاف طبيب البيت الأبيض، أن طبيب الرئيس جو بايدن أكد أنه بخير وبصحة جيدة.

وأوضح البيت الأبيض، أن جو بايدن سيواصل عمله من مكان إقامته، موضحا أن الرئيس بايدن يلتزم بالاجراءات الوقائية اللازمة، وتابع البيت الأبيض: الرئيس جو بايدن يتناول عقارا لتعزيز مناعته ضد الفيروس.

وقال طبيب البيت الأبيض، إن الرئيس جو يشعر بالقليل من الإنهاك بسبب إصابة كورونا، وتابع طبيب البيت الأبيض: نعمل جاهدين لحماية الرئيس بايدن، وقال طبيب البيت الأبيض: أعراض إصابة جو بايدن طفيفة بسبب تلقيه لقاح كورونا والجرعات المعززة .