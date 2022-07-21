الأمم المتحدة تدين قرار حكومة مالي بمطالبه مسؤول بالبعثة مغادرة البلاد

كتبت : هند المغربي

أدانت الأمم المتحدة قرار السلطات المالية بمطالبة أحد موظفي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أنه تم إعلان أوليفييه سالجادو، نائب رئيس الاتصالات والمتحدث باسم مينوسما، على أنه شخص غير مرغوب فيه من قبل السلطات في مالي وقد منح 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إنه من المهم الإشارة إلى أن "مبدأ الشخص غير المرغوب فيه لا ينطبق على موظفي الأمم المتحدة، ويتعارض مع الالتزامات بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها". وأشار إلى أن البعثة والأمانة العامة تتخذان الإجراءات المناسبة للمتابعة مع الجهات المختصة بهذا الشأن.

وقال المتحدث الأممي أن ليس هناك أي "مسار تصادمي" بين الأمم المتحدة والحكومة المالية مشيرا إلى وجود بعض الصعوبات، مؤكدا إن الأمم المتحدة تجري أيضاً "حواراً بناء" مع السلطات حول قضايا أخرى. وأضاف: "ستتخذ بعثة مينوسما والمقر الدائم أي خطوات نعتقد أنها ضرورية للمساعدة في تجاوز الصعوبات التي نشأت في الأسابيع الأخيرة".