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الأمم المتحدة تدين الهجوم الذى أسفر عن مقتل 8 مدنيين في دهوك العراقية

الخميس، 21 يوليه 2022 10:45 ص
الأمم المتحدة تدين الهجوم الذى أسفر عن مقتل 8 مدنيين في دهوك العراقية حفظ السلام - ارشيفية
كتبت : هند المغربي

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أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بشدة القصف الدامي بالمدفعية الذي وقع الأربعاء في منطقة زاخو بمحافظة دهوك، في إقليم كردستان، والذي أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 23 آخرين بجراح.

وفي بيان، قالت بعثة يونامي إن المدنيين يعانون من الآثار العشوائية للأسلحة المتفجرة، وذكّرت أنه بموجب القانون الدولي، لا ينبغي أن تكون الهجمات موجهة ضد السكان المدنيين، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم، مؤكدة على وجوب احترام سيادة جمهورية العراق وسلامته الإقليمية في كل الأوقات.

وحثت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق كافة الأطراف على وقف هذه الانتهاكات دون أي تأخير، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.

 

 


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