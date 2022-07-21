أوقاف الأقصر تستقبل 2 طن الدفعة الأولى من مشروع لحوم صكوك الأضاحى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن إستقبال المديرية 2 طن لحوم ضمن الدفعة الأولى من مشروع لحوم صكوك الأضاحى، وذلك لبدء توزيعها على الأسر المستحقة خلال الأيام المقبل، وذلك تحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بتوفيق من الله تبارك وتعالى وفي إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومن بين مفردات هذا الدور مشروع لحوم صكوك الأضاحى، استقبلت المديرية الدفعة الأولى من الدفعات المخصصة من قبل الوزارة لمحافظة الأقصر من لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام 2022، وقدرها 2 طن وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه حضر فعاليات تسليم 2 طن الدفعة الأولى من مشروع لحوم صكوك الأضاحى، برفقة كل من الشيخ محمد إسماعيل المفتش العام بالمديرية، وخالد عبد الغني ممثل مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الأقصر، وذلك فى إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذى توليه الدولة بكافة مؤسساتها لهذه الأسر.

وكان قد أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه يتم العمل بمشروع "صكوك الأضاحي" على قدم وساق وتم بيع 147 من صكوك بلدى وسودانى بمدن المحافظة حتى الآن، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه نجح رجال إدارة أوقاف النمسا ببيع 38 صك، وديوان عام المديرية بيع 13 صك، وإدارة أوقاف إسنا قامت ببيع 41 صك، وإدارة أوقاف أصفون 14 صك أضحية، وإدارة أوقاف بندر الأقصر 12 صكوك و1 صك إطعام، وإدارة أوقاف أرمنت 8 صكوك، وإدارة أوقاف حاجر كومير 2 صك، وإدارة أوقاف البياضية 4 صك والزينية 5 صك، وإدارة أوقاف القرنة 4 صك وإدارة أوقاف الطود 6 صك، وبذلك يكون مجموع ما تم بيعه على مستوى أوقاف الأقصر من صكوك الأضاحي حتى تاريخه 147 من الصكوك، حيث أنه من بين مفردات دور الأوقاف، ما قامت به الوزارة من الإعلان عن بدء بيع صكوك الأضاحي على مستوى الجمهورية، وإمتداداً لهذا الدور الرائد.