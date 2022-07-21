أسوان تستقبل الدفعة الأولى من مشروع صكوك الأضاحى

أسوان - صلاح المسن

استلمت محافظة أسوان أول دفعة من لحوم وزارة الأوقاف صكوك الأضاحى، لتوزيعها بشكل فورى على الأسر الأولى بالرعاية، لرفع المعاناة عن كاهل هذه الأسر

وشهد محمد عبد القادر رئيس الشئون الإدارية بمحافظة أسوان نيابة عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ومحمد يوسف وكيل وزاره التضامن الاجتماعى بأسوان، استلام أول دفعة من صكوك الأضاحى الذى تقوم به وزارة الأوقاف لتوزيعها على القرى والمناطق الأولى بالرعاية.

وتم تحديد الأسر التى سيتم توزيع اللحوم عليها من خلال قواعد البيانات المسجلة لدى التضامن الاجتماعى وايصال لحوم صكوك الأضاحي لمستحقيها.