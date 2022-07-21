أوقاف الإسماعيلية تكرم المتميزين فى مشروع صكوك الأضاحى

الإسماعيلية- صبرى غانم

كرمت مديرية أوقاف الإسماعيلية برئاسة فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، المتميزين في مشروع صكوك الأضاحي الذي فاق العام الماضي في عدد الصكوك .

و كان على رأس المكرمين الشيخ السيد عطية مدير المتابعةبالمديرية، والدكتور محمد عبد المعبود مدير الدعوة بالمديرية بالإضافة إلى تكريم الشيخ أحمد عبد المنعم خطيب بإدارة الإسماعيلية ورئيس مجلس إدارة مسجد الإسماعيلي على جهده المشكور في هذا المشروع.

كما شمل التكريم جميع مديري الإدارات الفرعية، وهم كل من الشيخ مجدي عاشور مدير إدارة القنطرة غرب، والشيخ مهدي حامد مدير إدارة التل الكبير، والشيخ ياسر عبدالوهاب مدير إدارة القصاصين، والشيخ أشرف سيف مدير إدارة القنطرة شرق، والشيخ محمود سليمان مدير إدارة أبو صوير، والشيخ محمد حسن مدير إدارة فايد، والشيخ محمد كحتت مدير إدارة الإسماعيلية

والمفتشين ورؤساء الأقسام بادارة أوقاف الإسماعيلية ومنهم الشيخ جمال علي مفتش بالإدارة، والشيخ أحمد فؤاد مفتش بالإدارة، بالإضافة لتكريم عدد من الأئمة المتميزين في هذا المشروع. وكانت قد تسلمت مديرية أوقاف الإسماعيلية 2 طن من لحوم الأضاحي البلدية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في نطاق المحافظة.



أوقاف الإسماعيلية تكرم المتميزين في مشروع صكوك الأضاحي (1)



أوقاف الإسماعيلية تكرم المتميزين في مشروع صكوك الأضاحي (2)



أوقاف الإسماعيلية تكرم المتميزين في مشروع صكوك الأضاحي (3)



أوقاف الإسماعيلية تكرم المتميزين في مشروع صكوك الأضاحي (4)



أوقاف الإسماعيلية تكرم المتميزين في مشروع صكوك الأضاحي (5)



أوقاف الإسماعيلية تكرم المتميزين في مشروع صكوك الأضاحي (6)



جانب من التكريم (1)



جانب من التكريم (2)



جانب من التكريم (3)



جانب من التكريم (4)



جانب من التكريم (5)



جانب من التكريم (6)



حفل التكريم (1)



حفل التكريم (2)



حفل التكريم (3)



حفل التكريم (4)