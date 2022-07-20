وكيل تعليم دمياط يعلن تفعيل الأنشطة الصيفية بكافة أنواعها بجميع المدارس

دمياط - فريق المحافظات

عقد اليوم الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا بموجهي عموم مواد الأنشطة التربوية بحضور الأستاذ يحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية والاستاذ صالح القصيفي مدير عام التعليم العام، وذلك لمناقشة تفعيل الأنشطة التربوية المختلفة بالمدارس ومراكز القدرات والأندية الصيفية خلال الإجازة الصيفية.

وأكد وكيل تعليم دمياط، أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وجهت بالعمل على استغلال الإجازة الصيفية في تقويم سلوك الطلاب، وتزويدهم ثقافيًا واكتسابهم مهارات التفكير الإبداعي، واكتشاف المواهب داخل المدارس، من خلال الأنشطة الصيفية.

وطالب الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بضرورة عمل ندوات تثقيفية، تعرف الطالب بالأوضاع الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية بعيدًا عن المعلومات المغلوطة التي تُصدر إليه عن طريق الإنترنت، إضافة إلى عقد ورش عمل لتوضيح التأثير السلبي للسوشيال ميديا لما لها من أثر كبير في أفكار الطلاب ونمو عقلهم وتكوين الجانب السلوكي لديهم.

وأضاف أيضا خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بالأنشطة المختلفة كالرسم والموسيقى والتصوير والألعاب الرياضية، بالإضافة إلى تعزيز ولاء الأطفال لكل من الدين والأسرة والوطن وغرس القيم الأخلاقية والاستعانة على ذلك بالأنشطة الصيفية المختلفة داخل المدارس، موضحا أن كل هذه العوامل يجب أن تجتمع داخل المدرسة حتى تقوم بترسيخ المبادئ والأخلاق بداخل الطلاب كما أنها تساعدهم في بناء شخصيتهم.