اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 07:16 م
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وفاة مواطن فى حريق بسبب تسريب الغاز داخل شقة بالمحلة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 06:49 م
وفاة مواطن فى حريق بسبب تسريب الغاز داخل شقة بالمحلة حريق بسبب تسريب الغاز داخل شقة بالمحلة
الغربية - عادل ضرة

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لقى مواطن مقيم منطقة أبو الحسن ثان المحلة بمحافظة الغربية حتفه حرقا إثر نشوب حريق داخل شقته بسبب تسريب الغاز، وتم اخماد النيران والسيطرة عليها ونقل الجثمان لمستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في شقة بمنطقة أبو الحسن.

انتقل مأمور القسم وسيارتي مطافي لمكان البلاغ، وتبين نشوب حريق فى شقة ملك  "محمد .ا"  يبلغ من العمر 40 سنة، نتيجة تسريب الغاز في الشقة واسفر الحريق عن وفاته، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 

 


مدير امن الغربية

المحلة

حريق

تسريب غاز



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