اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 01:46 م
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إصابة 6 أشخاص باختناق فى حريق داخل منزل بمركز المحمودية بالبحيرة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:38 م
إصابة 6 أشخاص باختناق فى حريق داخل منزل بمركز المحمودية بالبحيرة حريق - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 6 أشخاص بالاختناق إثر اندلاع حريق داخل منزلهم بإحدى قرى مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل منزل ريفى من طابق وحظيرة مواشى، وتم السيطرة عليه.

واستقبل المستشفى العام بالمحمودية 6 أشخاص منهم 4 أطفال مصابين بحالات اختناق جراء نشوب حريق داخل منزلهم بقرية العرب التابعة لمركز المحمودية، وتم تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة. 

 

 

 


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