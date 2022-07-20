إصابة 6 أشخاص باختناق فى حريق داخل منزل بمركز المحمودية بالبحيرة

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل منزل ريفى من طابق وحظيرة مواشى، وتم السيطرة عليه.

واستقبل المستشفى العام بالمحمودية 6 أشخاص منهم 4 أطفال مصابين بحالات اختناق جراء نشوب حريق داخل منزلهم بقرية العرب التابعة لمركز المحمودية، وتم تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.