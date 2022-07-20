وزير الرى يجتمع مع رئيس قطاع حماية النيل لاستعراض موقف إزالة التعديات

كتبت أسماء نصار

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، وذلك لمتابعة التكليفات والأنشطة الخاصة بالقطاع وموقف إزالة التعديات على نهر النيل وفرعيه.

واستعرض وزير الموارد المائية والرى تقرير موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل .

أوضح عبد العاطى، أنه تم إزالة ما يقرب من 60 ألف حالة تعدى بمساحة حوالى 8.60 مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

أكد عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على نهر النيل ومختلف المجارى المائية بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وقال عبد العاطى أن الوزارة أطلقت الحملة القومية لانقاذ النيل من التعديات فى عام 2015 ومن وقتها يتم التصدى بمنتهى الحسم لأى تعديات على النهر، موضحا انه تم ازالة الالاف من التعديات فى شهور قليلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.