اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:48 م
أكرم القصاص
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هيئة ميناء دمياط تعقد اجتماعا مع التوكيلات الملاحية العاملة بالميناء

الأربعاء، 20 يوليه 2022 04:34 م
هيئة ميناء دمياط تعقد اجتماعا مع التوكيلات الملاحية العاملة بالميناء اجتماع هيئة ميناء دمياط اجتماعاً مع ممثلي التوكيلات الملاحية العاملة
دمياط معتز الشربينى

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عقدت هيئة ميناء دمياط اجتماعاً مع ممثلي التوكيلات الملاحية العاملة بميناء دمياط بهدف بحث آليات زيادة حجم أعمال التوكيلات ودراسة سبل تذليل أي معوقات قد تواجه أعمالهم بالميناء.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد عبد المعطي حواش رئيس الهيئة ، واللواء بحرى طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، وقيادات الهيئة غرفة ملاحة دمياط.

تناول الاجتماع عرض تقديمي عن الحوافز المقدمة للتوكيلات الملاحية والتي تستهدف جذب السفن ، وزيادة معدلات تداول البضائع وزيادة الطلب على تأجير المساحات التخزينية ، وزيادة حركة السفن وبحث آليات تحقيق المعدلات المستهدفة لتداول البضائع مستقبلاً وصولاً إلى 70 مليون طن بحلول 2030 .

كما تناول العرض الخدمات الآلية المقدمة لعملاء الميناء والتي تساهم في تيسير وتبسيط الإجراءات ومنها تطبيق الفاتورة الموحدة، وطلبات الشحن والتراكى والخدمات الآلية الأخرى والتى تخضع إلى تطوير وتحديث مستمر طبقاً لاحتياجات العملاء مع مراعاة الربط مع المجتمع الميناءى.

ومن جانبه أوضح اللواء بحري رئيس مجلس الإدارة أن الهيئة لا تدخر وسعاً في تقديم كافة التسهيلات القانونية الممكنة بالتنسيق مع المجتمع الملاحي والتي تساهم في تطوير أعمالهم مما ينعكس إيجاباً على معدلات التداول وزيادة حركة السفن من وإلى الميناء ، وكذلك الاستماع الدائم إلى مقترحات التطوير ودراستها وفقاً للقوانين والقرارات الوزارية المختلفة تمهيداً لتطبيقها خاصةً مع قرب افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بالميناء.

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن ،بينما غادر عدد 4 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة.
 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12200 طن تشمل: 5800 طن سماد و1800 طن علف بنجر و4600 طن بضائع متنوعة.
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16951 طن تشمل: 4200 طن خردة و 6003 طن ابلاكاش و 1400 طن فول و3348 طن حديد و2000 طن زيت طعام.
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 646 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 69 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1515 حاوية مكافئة  .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 8797 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 257072 طنا.
 
كما غادر عدد 2 قطار بعد أن تم شحن عدد 50 حاوية 40 قدم متجهين إلى 6 أكتوبر، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4201 شاحنة.
 

 

 
 
 

 


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ممثلي التوكيلات الملاحية العاملة بميناء دمياط



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