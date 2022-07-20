محافظ بورسعيد يطمئن على رضا المواطنين بالمركز التكنولوجي في ديوان عام حي العرب

بورسعيد - محمد عزام

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام حي العرب، رافقه خلالها المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب.



واطلع محافظ بورسعيد، على الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع أقسام المركز، مشيدا بجهود العاملين داخل المركز والعمل المتواصل على تحقيق أفضل مستوى من الخدمة للمواطن.



وأكد محافظ بورسعيد، أن حي العرب من أكثر الأحياء التي شهدت إقامة مشروعات خدمية على أعلى مستوى، لذا يجب تكثيف الجهود والعمل المستمر على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في حي العرب، مؤكدا على أهمية تقديم سبل الراحة للمواطنين خلال تلقي الخدمات وسرعة إنجاز الأعمال ودقتها.



وحرص المحافظ على سؤال المواطنين المتواجدين بالمركز حول مستوى رضاهم عن العمل داخل المركز خلال تلقي الخدمة، وأشاد المواطنون بالتطور الملحوظ في أسلوب العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، موجهين الشكر للمحافظ على اهتمامه بمعرفة مدى رضا المواطن عن الخدمات المقدمة في جميع الأحياء.







المحافظ بالمركز التكنولوجي اليوم



المحافظ في حي العرب



المحافظ يتحاور مع احد المواطنين



حوار المحافظ مع مواطنه



