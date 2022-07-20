اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 08:34 ص
أكرم القصاص
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محافظة الإسكندرية: ملء الخزان الرئيسي للغاز بالمحمودية وأبو قير مساء اليوم

الأربعاء، 20 يوليه 2022 08:00 ص
محافظة الإسكندرية: ملء الخزان الرئيسي للغاز بالمحمودية وأبو قير مساء اليوم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن شركة تاون جاز سوف تقوم بملء الخزان الرئيسي لمحطتي تخفيض الضغط ، وإضافة رائحة الغاز المعروفة بمنطقتي المحمودية وأبو قير، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو الجاري، فى تمام الساعة 11 مساء، الأمر الذي يترتب عليه إنبعاث رائحة غاز يشعر بها المناطق المحيطة.

ويُطمئن محافظ الإسكندرية أهالي المناطق المجاورة الذين من الممكن أن يشعروا برائحة الغاز موضحا أن إضافة رائحة الغاز المعروفة هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيا كون الغاز الطبيعي بلا رائحه في الأصل.


 


الاسكندرية

الغاز الطبيعى

محافظ الاسكندرية

المحمودية



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