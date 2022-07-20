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قيادات اقتصادية أوروبية: تقنين الغاز فى أوروبا سيكون "كارثيا"

الأربعاء، 20 يوليه 2022 06:47 م
قيادات اقتصادية أوروبية: تقنين الغاز فى أوروبا سيكون "كارثيا" النفط
كتب أحمد عرفة

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أكد قيادات اقتصادية أوروبية، أن تقنين الغاز في أوروبا سيكون "كارثيا"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق شدد رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، اليوم الأربعاء، على أنه مع التفويض البرلمانى لحكومته لدعم السلطات الأوكرانية فى كييف، مؤكدا أنه بلاده لم تتوقف أبدا فى الوقت نفسه عن البحث عن السلام الدائم والمستدام الذى تقبله أوكرانيا.

وقال دراجي - مخاطبا مجلس الشيوخ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - "قبل تصويت حاسم على تجديد الثقة اليوم الأربعاء سيحدد مصير حكومة دراجي، كنا من بين الأوائل الذين انخرطوا كي تتمكن روسيا وأوكرانيا من العمل معا لتجنب كارثة غذائية، وفي نفس الوقت فتح نافذة للمفاوضات"، مشيرا إلى أن "التقدم المحرز في تركيا الأسبوع الماضي كان مشجعا، ونأمل تثبيته".

وأضاف أنه "يجب أن نستمر في دعم أوكرانيا بكل الطرق، بموجب إلزام البرلمان للحكومة بالقيام بذلك في قرار برلماني"، مضيفا أن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغه الليلة الماضية هاتفيا بأن تسليح أوكرانيا هو السبيل الوحيد للسماح للأوكرانيين بالدفاع عن أنفسهم".


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