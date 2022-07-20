فيديو.. استقرار سعر الذهب وتباين أسعار العملات

كتبت ريهام الباشا

استعرضت نشرة الاقتصاد من تلفزيون اليوم السابع، عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة، والبداية مع أسعار الذهب في مصر، حيث استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم، حيث سجل عيار 21 نحو 980 جنيها للجرام، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 840 جنيها للجرام، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 1120جنيها للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب 7840 جنيها، وهذه الأسعار غير مضاف عليها سعر مصنعية الذهب، والتي حددتها بعض الشركات لتكون 7% من سعر الجرام.

وإلى ملف العملات، فقد شهدت أسعار العملات بالسوق المحلي تباين ملحوظ بتعاملات اليوم أمام الجنيه، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.87 جنيها للشراء و 18.95 جنيها للبيع وفي البنك الأهلي بلغ سعر الدولار 18.88 جنيها للشراء و18.94 جنيها للبيع، وبلغ سعر اليورو في تعاملات اليوم 19.22 جنيها للشراء و 19.45 جنيها للبيع ، في حين سجل الجنيه الإسترليني 22.60 للشراء و22.79 جنيه للبيع.

فيما قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات الثماني الماضية بمساعدة ما يزيد على 19ألف صاحب مشروع في تسويق منتجاتهم من خلال التسجيل في سجل الموردين الخاص بمختلف الجهات والهيئات الحكومية حيث شاركوا في مناقصات تزيد قيمتها عن مليار جنيه .

وجاء ذلك في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم مختلف أوجه الدعم المالى والفنى لأصحاب المشروعات الصغيرة.

وإلى ملف الإسكان، ، حيث حددت وزارة الإسكان، غدا الخميس، اخر موعد لسداد مقدمات حجز قطع أراضى سكنية متنوعة بين ( إسكان متوسط " وإسكان متميز - إسكان أكثر تميزاً ) بعدد 3677 قطعة أرض بـ 10 مدن جديدة.

وأكد المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان ، لافتا إلى أنه تم طرح قطع أراضي الإسكان المتوسط بعدد 1760 قطعة بمدن ( المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة - أسيوط الجديدة - بنى سويف الجديدة ).

وتابع ، تم طرح قطع أراضـي الإسكان المتميز بعدد 1740 قطعة أرض بمدن ( المنيا الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر الجديدة " غرب أسيوط " - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة)، فيما تم طرح قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بعدد ۱۷۷ قطعة بمدن ( أسـوان الجديدة - سـوهـاج الجـديـدة - بني سويف الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة ).

وإلى ملف المدن الجديدة، حيث أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن البدء في مشروع إنشاء الورش الرئيسية وتنفيذ مجمع ورش حرفية متكامل بالقطعة رقم 1 بلوك (١٢٠١٩) بالامتداد الشمالي بالمنطقة الصناعية الأولى بمساحة ( ٨٧٢٧ م٢)، مشيراً إلى أنه سيتم نقل جميع الورش من المناطق السكنية بالمدينة للقضاء على الظواهر السلبية والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة العبور.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أن المشروع سيتكون من 5 عنابر بمساحات مختلفة تبدأ من (٤٣٥م٢) إلى (٧٨٦م٢) ويشمل المشروع أيضاً مبنى خدميا ومحال تجارية بارتفاع دورين بمساحة (١٨٧م٢)، وذلك بخلاف غرف الأمن والحراسة.

وإلى أسعار النفط ، حيث سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء،106.20 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى ،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 102.60دولار للبرميل.

واتفق وزيرا خارجية اليابان والمملكة العربية السعودية، على العمل معًا من أجل تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.