طقس الخليج.. حار على السعودية والإمارات وشديد الحرارة بالكويت

السعودية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.
الإمارات
حار نهاراً وغائم جزئى – فرصة سحب ركامية ممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الكويت
البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون حارًا و رطبًا مع كميات متفاوتة من السحب.
الرياح : شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانًا و لكنها متقلبة الاتجاه في البداية.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 90% والصغرى 20%.
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