صيف كارثى.. لندن تتعرض لأسوأ يوم من الحرائق منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

كتب محمد جمال

يبدو أن صيف هذا العام سيكون كارثيا على بعض المدن الأوروبية، وعلى رأسها العاصمة البريطانية لندن، فما بين سيارات محترقة ومبان يعلوها السواد، تشهد بريطانيا "كابوسا" غير مسبوق، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

وانتشرت لقطات لمنازل وسيارات محترقة بالكامل، شرقى العاصمة لندن، بعد أن خاضت "عاصمة الضباب" أسوأ يوم من الحرائق منذ الحرب العالمية الثانية، وأظهر فيديو من منطقة داجينهام بقايا متفحمة لجزء كبير من الشارع، بعد أن أشعل حريق في المراعي سلسلة من الحرائق.

وكان الثلاثاء هو اليوم الأكثر سخونة في تاريخ بريطانيا، حيث آثار حرائق شديدة في جميع أنحاء البلاد، حيث تم تحذير الجمهور من أن "الخطر لم ينته بعد" وما زالت الحرارة الحالية "تشكل مخاطر اندلاع حرائق جديدة".

WATCH: Large wildfire breaks out along highway in Dartford, east of London; major incident declared pic.twitter.com/uSGZSbs9kD — BNO News (@BNONews) July 19, 2022

وفي قرية وينينجتون شرقي لندن، دمرت الحرائق حوالي 18 أو 19 منزلا، وقال عضو المجلس المحلي راى مورجن لشبكة سكاي نيوز: "فريق الإسكان لدينا الذي يساعد الناس في تلبية احتياجاتهم السكنية العاجلة، ولكن من الواضح أننا بحاجة إلى إجراء محادثة مع الناس حول احتياجاتهم السكنية على المدى الطويل".

London becoming part of the wildland urban interface and facing wildfires is not something I had on my climate change horrors bingo card but here we are pic.twitter.com/YC1kCsB2J4 — Brian Kahn (@blkahn) July 19, 2022

والتهم الحريق، الثلاثاء، 20 هكتارا من الأراضي العشبية، وأضرمت النيران في منزلين منفصلين ومنزلين شبه منفصلين، وصفين كاملين من المنازل المتدرجة وستة كراجات من طابق واحد و12 إسطبلا وخمس سيارات.

وأظهرت لقطات جوية ألسنة اللهب مشتعلة عبر الحقول الجافة وتقترب من كنيسة تاريخية، ولدى سؤاله عن الظروف، أجاب أحد رجال الإطفاء في مكان الحادث: "الجحيم المطلق"، حسب ما نشرت "سكاي نيوز"، واندلعت ألسنة اللهب في المنازل في أماكن أخرى من بريطانيا حيث اشتعلت الحرارة الشديدة في البلاد.