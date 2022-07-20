اليوم السابع
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صيف كارثى.. لندن تتعرض لأسوأ يوم من الحرائق منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

الأربعاء، 20 يوليه 2022 06:15 م
صيف كارثى.. لندن تتعرض لأسوأ يوم من الحرائق منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو حريق فى لندن
كتب محمد جمال

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يبدو أن صيف هذا العام سيكون كارثيا على بعض المدن الأوروبية، وعلى رأسها العاصمة البريطانية لندن، فما بين سيارات محترقة ومبان يعلوها السواد، تشهد بريطانيا "كابوسا" غير مسبوق، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.
 
وانتشرت لقطات لمنازل وسيارات محترقة بالكامل، شرقى العاصمة لندن، بعد أن خاضت "عاصمة الضباب" أسوأ يوم من الحرائق منذ الحرب العالمية الثانية، وأظهر فيديو من منطقة داجينهام بقايا متفحمة لجزء كبير من الشارع، بعد أن أشعل حريق في المراعي سلسلة من الحرائق.
 
وكان الثلاثاء هو اليوم الأكثر سخونة في تاريخ بريطانيا، حيث آثار حرائق شديدة في جميع أنحاء البلاد، حيث تم تحذير الجمهور من أن "الخطر لم ينته بعد" وما زالت الحرارة الحالية "تشكل مخاطر اندلاع حرائق جديدة".
 
 
 
وفي قرية وينينجتون شرقي لندن، دمرت الحرائق حوالي 18 أو 19 منزلا، وقال عضو المجلس المحلي راى مورجن لشبكة سكاي نيوز: "فريق الإسكان لدينا الذي يساعد الناس في تلبية احتياجاتهم السكنية العاجلة، ولكن من الواضح أننا بحاجة إلى إجراء محادثة مع الناس حول احتياجاتهم السكنية على المدى الطويل".
 
 
والتهم الحريق، الثلاثاء، 20 هكتارا من الأراضي العشبية، وأضرمت النيران في منزلين منفصلين ومنزلين شبه منفصلين، وصفين كاملين من المنازل المتدرجة وستة كراجات من طابق واحد و12 إسطبلا وخمس سيارات.
 
 
وأظهرت لقطات جوية ألسنة اللهب مشتعلة عبر الحقول الجافة وتقترب من كنيسة تاريخية، ولدى سؤاله عن الظروف، أجاب أحد رجال الإطفاء في مكان الحادث: "الجحيم المطلق"، حسب ما نشرت "سكاي نيوز"، واندلعت ألسنة اللهب في المنازل في أماكن أخرى من بريطانيا حيث اشتعلت الحرارة الشديدة في البلاد.
 
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