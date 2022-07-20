اليوم السابع
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رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى يضع شروطا للبقاء فى المنصب

الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:38 م
رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى يضع شروطا للبقاء فى المنصب ماريو دراجى رئيس الوزراء الإيطالى
كتب محمد جمال

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اعتبر رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، اليوم الأربعاء أن الدعم الشعبى لحكومته "غير مسبوق، ويستحيل تجاهله"، واضعا عددا من الشروط للبقاء فى المنصب.

جاءت تصريحات دراجى بينما يدرس المناشدات التى تطالبه بإلغاء استقالته، والتى قدمها بعد أن تسبب شريك فى ائتلافه الحاكم فى أزمة حكومية.

وخلال كلمته أمام مجلس الشيوخ جعل دراجى الأولوية للبرلمان للنظر في إعادة بناء أغلبية لأزمة للحكومة "من القمة" للعمل بكفاءة، وتحدث عن تمويل الاتحاد الأوروبي للتعافي من جائحة فيروس كورونا، والإصلاحات القضائية، بالإضافة لبيان تدابير أخرى.

وقال إنه تأثر شخصيا بالمناشدات العفوية من الإيطاليين العاديين فى الأيام الماضية، والتى حثته على البقاء، مستشهدا بالتماسات رؤساء البلديات والعاملين في المجال الطبي، والذين وصفهم بـ"أبطال الجائحة".

وقال دراجى: "هذا المطلب من أجل الاستقرار يتطلب منا جميعا اتخاذ قرار بشأن إمكانية إعادة تهيئة الظروف التي يمكن للحكومة أن تحكم فيها حقا"، في إشارة إلى استعداده للعدول عن قراره".


ماريو دراجى

إيطاليا

روما

رئيس وزراء إيطاليا



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