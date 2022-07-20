جامعة بنها توقع بروتوكول تعاون مع جامعة سانت بطرسبرج الكهروتكنولوجية

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور عبد المؤمن شمس القرنفيلي عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور مهران النجار مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وعلى هامش اللقاء وقع الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور أنستازيا منينا نائب رئيس جامعة سانت بطرسبرج الكهروتكنولوجية بروسيا، مذكرة تفاهم للتعاون العلمي المشترك بين الجامعتين.

من جانبه، رحب الدكتور جمال سوسة، بوفد جامعة سانت بطرسبرج الكهروتكنولوجية الروسية لزياراتهم إلى جامعة بنها، مؤكدًا حرصه على التعاون الدائم مع الجامعات العالمية المتميزة وتكوين شراكات معها فى إطار سياسة جامعة بنها للانفتاح على العالم، مشيراً إلى أن جامعة سانت بطرسبرج الكهروتكنولوجية تتمتع بترتيب متقدم على مستوى العالم وتعد من الجامعات الريادية فى روسيا فى البحث العلمى.

من جانبها، أعربت الدكتور أنستازيا منينا نائب رئيس جامعة سانت بطرسبرج للعلاقات الدولية عن سعادتها بهذا اللقاء وكذلك التعاون البناء مع جامعة بنها فى مختلف المجالات.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إنه بناء على مذكرة التفاهم المبرمة بين جامعة بنها وجامعة سانت بطرسبرج الكهروتكنولوجية يمكن تبادل زيارات لأعضاء هيئة التدريس والحصول على منح لدراسة الماجستير والدكتوراة وإجراء بحوث علمية ما بعد الدكتوراة فى جامعة سانت بطرسبرج الكهروتكنولوجية، بالإضافة إلى التعاون المشترك فى المشروعات الدولية المشتركة.

وأوضح الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الجامعتين تتيح إجراء التبادل الطلابى بين الجامعتين، وإمكانية الاشتراك فى الدورات التدريبية الصيفية "أون لاين" لطلبة جامعة بنها هذا العام، كما يتيح التعاون أيضا زيارة طلاب جامعة بنها لحضور التدريبات الصيفية بجامعة سانت بطرسبرج الكهروتكنولوجية، مضيفا أنه جارى الاتفاق على منح الدرجات العلمية المزدوجة لطلاب مرحلة البكالوريوس بجامعة بنها فى التخصصات المختلفة وما يناظرها من تخصصات فى جامعة سانت بطرسبرج الكهروتكنولوجيا.

وأشار الدكتور مهران النجار المدير التنفيذى لمكتب العلاقات الدولية بجامعة بنها، إلى أن جامعة بنها حريصة على تعزيز علاقاتها الدولية من خلال التعاون مع أفضل مؤسسات التعليم العالى العالمية وأكثرها تميزا بهدف خدمة الجامعة وزيادة قدرتها التنافسية على المستويات المحلية والاقليمية والدولية والوصول بها إلى مصاف الجامعات العالمية المتميزة.

من ناحية أخرى، شهد اللقاء عرض توضيحي عن تاريخ جامعة بنها وكلياتها ورؤيتها ورسالتها وإمكانياتها العلمية والبحثية وتصنيفها محليا وإقليميا ودوليا، بالإضافة إلى التعاون والشراكة مع الجامعات الدولية، كما تم تقديم نبذة عن جامعة بنها الأهلية الجدية بمدينة العبور وكذلك أعداد منتسبي جامعة بنها الحاصلين على الدكتوراه من الجامعات الروسية والمتواجدون الآن بروسيا.



بعد توقيع البروتوكول



تسليم الدروع



جانب من اللقاء



خلال توقيع البروتوكول