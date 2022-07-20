تعرف على حجم ثروة ريشى سوناك المرشح الأغنى والأوفر حظا لرئاسة وزراء بريطانيا

كتبت رباب فتحى

مع تزايد فرصه لتولى رئاسة وزراء بريطانيا، تتجه الأنظار إلى ريشى سوناك، وزير الخزانة البريطاني السابق، وتاريخه ولكن مثلت ثروته نصيب الأسد من الاهتمام، حيث يعد أول عضو فى مجلس الوزراء البريطاني يتم تصنيفه بين أغنى الأشخاص في المملكة المتحدة.

صافي ثروة زوجة ريشى سوناك

تقول صحيفة "الجادريان" البريطانية إن سوناك لم يتصدر عناوين الأخبار فقط لأنه مرشح محتمل يمكن أن يحل محل رئيس الوزراء السابق، بوريس جونسون ، ولكن أيضًا بسبب ثروته المالية، وفي الآونة الأخيرة، وضعت قائمة "صنداى تايمز" لأغنى الأغنياء فى المملكة المتحدة سوناك وزوجته أكشاتا مورتي في المركز الـ 222 بثروة قيمتها 730 مليون جنيه إسترلينى.

ويُقال إن ريشي سوناك هو أول سياسي في الخطوط الأمامية يظهر في القائمة ، منذ إنشائها في عام 1989، ويقال إن الزوجين من أصل هندي يمتلكان أربعة منازل بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني مع عقارين في لندن ، أحدهما في يوركشاير والآخر في لوس أنجلوس .

وحذر المستشار الناس من ارتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ، مما أثار الغضب ضد ريشي سوناك وثروته. لكن ، كان مدعوماً من قبل وزير العدل دومينيك راب. وفقًا لما نقلته صحيفة "الجارديان" ، قال دومينيك راب إنه كان خبرًا "رائعًا" أن سوناك انضم إلى قائمة الأثرياء ، ورفض الاقتراحات القائلة بأن ثروته الهائلة تعني أنه كان بعيدًا عن صراعات الناس اليومية لتغطية نفقاتهم.

وفقًا للتايمز ، كان سوناك "مليونيرًا في منتصف العشرينات من عمره".

مع مرور السنين ، دخل سوناك المجال السياسي في عام 2015 ومنذ ذلك الحين سطع نجمه.

كيف دخل قائمة الأغنياء في المملكة المتحدة؟

في حين أن سوناك نفسه يمتلك نصيبًا بسيطًا من الثروة الشخصية التي اكتسبها في حياته ، يُقال إن جزءًا كبيرًا من ثروته يمكن إرجاعه إلى زواجه من أكشاتا مورتي في عام 2009، حيث أن مورتي ، هي ابنة إن أر ناريانا مورتى ، الشريك المؤسس لشركة التكنولوجيا الهندية المتميزة ، إنفوسيس، كما أنه سادس أغنى رجل في الهند. وتعد مورتى وريثة أعمال والدها ، ولديها حصص كبيرة فى الشركة وهي نفسها صاحبة علامة أزياء تسمى أكشاتا ديزاينز.