من هو ريشى سوناك المرشح الأقرب لتولى منصب رئيس وزراء بريطانيا؟

كتبت رباب فتحى

رغم إثارته الجدل بعد الكشف عن الشئون الضريبية لزوجته واستفادتها من وضع "غير مقيم" لتجنب دفع الضرائب على عائدات عملها بالخارج، بزغ نجم وزير الخزانة البريطاني السابق، ريشى سوناك باعتباره المرشح الأوفر حظا لقيادة حزب المحافظين وتولى رئاسة وزراء بريطانيا خلفا لبوريس جونسون الذى اضطر لتقديم استقالته بعد سلسلة من الفضائح أبرزها حضور حفلات فى داونينج ستريت وقت إغلاق كورونا.

وتقول شبكة "سكاى نيوز" البريطانية إن استقالة سوناك من منصبه كوزير للخزانة قبل أسبوعين كانت سببا رئيسيا فى الانهيار البطيء للحكومة حيث لحقته مجموعة من كبار الشخصيات احتجاجًا على قيادة رئيس الوزراء.

وانتقد بعض أعضاء البرلمان عدم ولائه ، حيث ورد أن جونسون قال إنه يريد "أي شخص غير ريشي" لتولي المنصب الأعلى.

ولكن كما قال ريتشارد هولدن ، مؤيد سوناك ، هناك من يريد مكافأته على قيامه بـ "الشيء المشرف" و "طعن بوريس جونسون من الأمام".

لكن من هو ريشى سوناك؟

انُتخب سوناك ، 42 عامًا ، نائبًا عن حزب المحافظين عن ريتشموند في يوركشاير في عام 2015.

لكنه صعد إلى الصدارة عندما أصبح وزير للخزانة في فبراير 2020 - قبل شهر من انتشار جائحة كورونا.

وقالت الشبكة إن أدائه حظى بالكثير من الإشادة لإدخاله السريع لخطط دعم بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإبقاء الوظائف والشركات واقفة على قدميها خلال 18 شهرًا من الإغلاق.

لكن قبل أن يستقيل من منصب وزير المالية ، حذر من "الخيارات الصعبة المقبلة" لمعالجة المستويات القياسية للديون الوطنية التي تكبدتها البلاد خلال الوباء ، على الرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل غير مسبوق.

وفي تناقض حاد مع المرشحين الآخرين في انتخابات القيادة ، تمسك سوناك بأسلحته في مقاومة التخفيضات الضريبية ، بحجة أنها ستغذي ارتفاع الأسعار وحذر من إخبار الناخبين "بالحكايات الخرافية المطمئنة".