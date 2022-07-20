بلومبرج: الاتحاد الأوروبى يعتزم خفض استهلاك الغاز بنسبة 15٪ بسبب روسيا

كتب محمد جمال

أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، نقلاً عن مصادر، بأن الاتحاد الأوروبى يعتزم خفض استهلاك الغاز الطبيعي بسبب مخاوف من توقف محتمل لإمدادات الغاز من روسيا.

وقالت المصادر لـ"بلومبرج”، إن “الاتحاد الأوروبي يعتزم أن يعرض على الدول الأعضاء خفضًا طوعيًا في استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 15٪ اعتبارًا من الشهر المقبل بسبب مخاوف من أن روسيا قد تقطع الإمدادات".

وسيتم إدراج هذا المقترح في لائحة مصاحبة لخطة خفض الاستهلاك التي من المقرر أن تقدمها المفوضية الأوروبية غدا الأربعاء للتعامل مع الانقطاع الكامل المحتمل للإمدادات من قبل موسكو .

وقال دبلوماسيون، إن “اللائحة ستمنح المفوضية سلطة إصدار إنذار على مستوى الاتحاد عندما يكون هناك خطر كبير من حدوث نقص حاد في الإمدادات أو زيادة في الطلب”.

وكجزء من خطة "توفير الغاز لشتاء أكثر أمانًا" ، تخطط اللجنة للتوصية بالتدابير التي تشمل تخفيضات في تكاليف التدفئة والتبريد.