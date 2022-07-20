بتعانى من التهاب الجيوب الأنفية.. اعرفى كيفية العلاج بالتغذية

كتبت ميرفت رشاد

التهاب الجيوب الأنفية هو عدوى تصيب بطانة الجيوب الأنفية بالقرب من الأنف، تحدث هذه الالتهابات غالبًا بعد نزلة برد أو بعد نوبة حساسية، يؤدى البرد إلى التهاب الممرات الأنفية، ما يسد فتح الجيوب الأنفية ويؤدى بعد ذلك إلى الإصابة، والحساسية هى سبب شائع آخر لأنها تسبب تورم أنسجة الأنف وتكوين المزيد من المخاط، وفى التقرير التالى نوضح كيفية علاجه بالتغذية والطعام وفقا لما نشره موقع onegreenplanet.

هناك أربعة أنواع مختلفة من التهاب الجيوب الأنفية:



حاد: تستمر الأعراض أقل من أربعة أسابيع وتتحسن بمرور الوقت.

تحت الحاد: هذا النوع من العدوى لا يتحسن مع العلاج في البداية (تستمر عادة حوالي أربعة إلى ثمانية أسابيع)

مزمن: تحدث العدوى المزمنة مع الالتهابات الحادة المتكررة أو المعالجة بشكل سيئ. (يستمر حوالي ثمانية أسابيع أو أكثر)

النكسات المتكررة: إذا كنت تعاني من ثلاث نوبات أو أكثر من التهاب الجيوب الأنفية الحاد في غضون عام ، فهذا يسمى متكرر.



الأعراض:

قد تبدو أعراض التهاب الجيوب الأنفية مشابهة لمشاكل صحية أخرى، لذلك يوصى باستشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك من أجل التشخيص.

سيلان الأنف

الصداع

ألم فى الوجه

رائحة الفم الكريهة

سعال

حُمى

التهاب الحلق

تورم حول العينين

ما الذى يسبب التهاب الجيوب الأنفية؟

تشوهات فى بنية الأنف

تضخم اللحمية

الغطس والسباحة

التهابات الأسنان

إصابة الأنف

التدخين السلبى

كيفية علاجه بالتغذية والطعام

النظام الغذائي المتوازن والصحي يمد الجسم بالتغذية الضرورية التي يحتاجها لينمو، يمكن أن تكون التغذية أداة للمساعدة في شفاء جسمك، أو يمكن أن تسبب المرض وتفاقم عدوى الجيوب الأنفية، قد تساعد إضافة بعض الأطعمة إلى نظامك الغذائي في تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية على المدى القصير والوقاية منها في المستقبل.

مضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة على محاربة الجذور الحرة التي تساهم في التهاب الجيوب الأنفية المزمن، علاوة على ذلك فهي تحمي الغشاء المخاطي، الخضار والفواكه ذات الألوان الزاهية مثل التوت والكيوي والبابايا والبطاطا الحلوة والأناناس كلها غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، يحتوى الأناناس أيضًا على إنزيمات تعمل على تكسير الجيوب الأنفية وتقليل الالتهاب .

ثوم

يحتوي الثوم على مركب كبريت غني بالخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات التي تقلل الالتهاب وتحارب الفيروسات أيضًا.

زنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة التي تسرع الشفاء وتقليل الألم والتورم. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد الزنجبيل في تخفيف الحساسية وعدم الراحة وآلام الجيوب الأنفية لأنه مضاد للهستامين ، يمكنك أيضًا استخدام الكركم لأنه يحتوي على نفس فوائد الزنجبيل.

الفلفل

يزيل الفلفل احتقان الأنف ويخفف المخاط، ويحتوى على مادة الكابسيسين التى يمكن أن تخفف الألم وتنشط جهاز المناعة وتقلل الالتهاب، ولا يستطيع الفلفل علاج التهاب الجيوب الأنفية لكنه طريقة رائعة لتقليل الاحتقان، ومع ذلك تناول الطعام الحار باعتدال لأنه قد يؤدى إلى آلام فى البطن وعسر الهضم.