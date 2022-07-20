انضمام 22 مسجدا بشمال سيناء لقائمة تطبيق برنامج الدروس العلمية والدعوية

شمال سيناء - محمد حسين

انضمت 22 مسجد بشمال سيناء تنضم لقائمة المساجد المشاركة فى تطبيق برنامج الدروس العلمية والدعوية المنهجية التابع لوزارة الأوقاف بداية من يوم الثلاثاء القادم 2022/7/26.

واعلنت مديرية اوقاف شمال سيناء ، انه في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير من خلال رسائلها المتعددة، يشارك عدد (22) مسجد من مختلف الإدارات الفرعية بمديرية أوقاف شمال سيناء بتطبيق الدروس العلمية والدعوية المنهجية ، والتي ستبدأ التطبيق بدءًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 / 7/ 2022م بين المغرب والعشاء وتستمر فى يوم الثلاثاء من كل أسبوع تحت إشراف السادة العلماء أئمة المساجد.

ويصبح إجمالي المساجد المشاركة في برنامج الدروس العلمية والدعوية المنهجية عدد 34 مسجد بأوقاف شمال سيناء.



