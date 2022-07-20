اليابان.. جنازة رسمية لشينزو آبى فى 27 سبتمبر المقبل

ومن المقرر إقامة الجنازة في نيبون بودوكان، وهي ساحة بنيت في الأساس لدورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو في عام 1964، والتي أصبحت منذ ذلك الحين مكاناً شهيراً للأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية، وكذلك موقعاً لإقامة مراسم تذكارية لقتلى الحرب العالمية الثانية التي تقام في 3 من أغسطس كل عام.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أطلق المتهم تيتسويا ياماجامي (41 عاما)، النار على شينزو آبي من الخلف وأفرغ رصاصتين في ظهره من مسدس ملفوف بشريط لاصق أسود اللون.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن القاتل كان يعتقد بأن آبي روج لمجموعة دينية قدمت لها والدته "تبرعا كبيرا".

والأسبوع الماضي، أقيمت مراسم جنازة خاصة لرئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، وسط طوكيو، حضرتها عائلته وأصدقاء مقربون.

وكان المئات قد تدفقوا إلى معبد زوجوجي لإلقاء نظرة الوداع على آبي، الذي توفي عن 67 عاما.

وأحدث مقتل شينزو آبي على يد عاطل استخدم مسدسا محلي الصنع، حالة من الصدمة في بلد تندر فيه جرائم الأسلحة والعنف السياسي.