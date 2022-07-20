المشدد 15 سنة لـ3 عمال بتهمة الاتجار فى الحشيش وحيازة سلاح نارى بالقناطر

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عامر حلمي، وعمرو محمد عبد الوهاب مخلوق، وأمانة سر عاصم طايل، بالسجن المشدد 15 عاما لـ3 عمال، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وكان المستشار أمجد المنوفي المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" لمحاكمة المتهمين، "ياسر. م. س"، 36 سنة عامل، و"طه. م. ع"، 19 سنة، عامل، و"محسن.ح.ع"، 45 سنة، عامل، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1611 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 320 لسنة 2022 کلی جنوب بنها، أن المتهمين بدائرة مركز القناطر الخيرية، أحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (نبات الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش".

وكانت قد وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن بالقليوبية، بقيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة، علي الفور وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري "فرد خرطوش"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.