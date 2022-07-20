الكينوا أم الشعير.. أيهما أفضل غذاء لإنقاص الوزن؟

كتبت ميرفت رشاد

عندما نفكر فى فقدان الوزن فإن أول شىء ينتهى بنا المطاف جميعًا له هو إدارة وجباتنا الغذائية، حيث نحاول التقليل من الوجبات السريعة والأطعمة السكرية، وينتهى بنا الأمر بالخلو من الجلوتين فى بعض الأحيان، وبالبحث عن الأطعمة الخارقة التى يمكن أن تساعد فى تسريع رحلة إنقاص الوزن، فهناك حبتان من الأطعمة التى تشغل بال الجميع هى الكينوا والشعير، ومع ذلك إذا طُلب منك اختيار واحدة، فمن المنطقى معرفة إيجابيات وسلبيات كل من هذه الحبوب، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

كل ما تريد معرفته عن الكينوا

الكينوا عبارة عن حبة اكتسب الكثير من الاهتمام بسبب محتواها من البروتين والتوازن المذهل للأحماض الأمينية الأساسية، ويمكن استخدام بذور الكينوا فى الحساء أو لصنع حبوب الإفطار، بل تستخدم الكينوا أيضًا لإنتاج منتجات مخبوزة مثل البسكويت والخبز ورقائق البطاطس وغيرها.

وبالنسبة للفوائد الصحية، فإن الكينوا خالية من الجلوتين وتساعد فى إنقاص الوزن لأنها غنية بمحتوى الألياف، ومن ثم فإنه يعطى الشعور بالشبع أو الامتلاء، ومن المعروف أيضًا أنه يعزز الأداء في الرياضيين ، ومفيد لمرضى السكر لأنه يتجنب ارتفاع السكر، الأشخاص المصابون بمرض الاضطرابات الهضمية وعسر شحميات الدم يجدون أيضًا استخدام الكينوا مفيدًا .

الكينوا

من المفترض أن تفى حصة واحدة من استهلاك الكينوا (حوالي 40 جرامًا) بالمتطلبات اليومية.

كل ما تريد معرفته عن الشعير

بالنسبة للشعير، فهو من الحبوب القديمة ورابع أكبر محصول حبوب في العالم بحصة 7% من إنتاج الحبوب العالمي، وهو غني بألياف تسمى بيتا جلوكان، والتي تبين أنها تخفض نسبة الجلوكوز في الدم بعد الأكل وتخفض نسبة الكوليسترول الضار، كما تمت الموافقة عليه أيضًا في العديد من البلدان باعتباره مفيدًا للصحة للألياف القابلة للذوبان.

من الفائز فى سباق إنقاص الوزن؟

سواء كان الشعير أو الكينوا يمكن أن يكون كلاهما مفيدًا في إنقاص الوزن، ويمكن للأشخاص الذين يبحثون عن خيار خالٍ من الجلوتين، على أقل تقدير ، اختيار الكينوا على الشعير، لكن الإفراط في تناوله يمكن أن يمنع امتصاص الكالسيوم، ويمكن أن يسبب الانتفاخ ويؤدى إلى عدم الراحة ما يؤدي إلى بعض ردود الفعل التحسسية لدى بعض الناس.