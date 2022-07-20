الصين تسجل 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية الأربعاء، إن بر الصين الرئيسى سجل 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 150 مصحوبة بأعراض و862 بلا أعراض، وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الإصابات حاجز الألف منذ 20 مايو الماضي.

وسجلت الصين 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 237 مصحوبة بأعراض و539 بلا أعراض.



ولم تُسجل أى وفيات جديدة ليظل عددها ثابتاً عند 5 آلاف و226.



وسجل بر الصين الرئيسى حتى الثلاثاء 227 ألفاً و980 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.



وأظهرت بيانات حكومية أن العاصمة بكين سجلت إصابة واحدة محلية جديدة مصحوبة بأعراض، وكانت لم تسجل أي إصابة من هذا القبيل في اليوم السابق. ولم تسجل بكين أي إصابة بلا أعراض الثلاثاء، مقارنة مع واحدة في اليوم السابق.



وفي شنغهاي، أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل 5 إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقارنة بـ4 في اليوم السابق، كما سجلت 10 حالات إصابة بلا أعراض، وذلك مقابل 19 في اليوم السابق.