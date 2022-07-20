اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:12 م
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السجن المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة حيازة كمية من الهيروين لترويجها بالشرقية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:46 م
السجن المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة حيازة كمية من الهيروين لترويجها بالشرقية محكمة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته في القضية رقم 6386 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 988 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.
 
تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الأجهزة الأمنية بضبط "محمد ج ت" 22 عاما سائق مقيم العاشر من رمضان، لحيازته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقة  لذات العيار دون ترخيص.
 
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 

 


الشرقية

مخدرات بلبيس

جنايات الزقازيق

سائق

هيروين

المستشار أحمد سليمان الجمل



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