الخارجية العراقية: قصف "دهوك" يعد استهدافا لأمن العراق واستقرار شعبه

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أكدت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء أن القصف على مدينة "دهوك" شمالي البلاد يعد استهدافا لأمن العراق واستقرار شعبه، مشيرة إلى رفضها القاطع لهذه الانتهاكات التي تخالف المواثيق والقوانين الدولية.



وأدانت وزارة الخارجية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العراقية بأشد العبارات القصف الذي استهدف منتجعا سياحيا في قضاء "زاخو" اليوم، مؤكدة أن هذه المواقف تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق وتهديدا واضحا للآمنين من المدنيين، الذين لقى عدد منهم مصرعهم وجرح آخرون جراء هذا القصف.



وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية عدد من القادة الأمنيين بهدف الوقوف على تفاصيل دقيقة حول الطرف المعني بالاستهداف، مشددة على أنه سيتم اتخاذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسي بدءا من اللجوء إلى مجلس الأمن وكذلك اعتماد كافة الإجراءات الأخرى المقررة في هذا الشأن.



وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت، في وقت سابق، مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء تعرض مصيف قرية "برخ" في ناحية "دركار" التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف، مشيرة إلى أن جميعهم من السياح المدنيين وتم إخلائهم إلى قضاء زاخو.