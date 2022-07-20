وقال رئيس قسم المساعدات الإنسانية في السفارة الألمانية في الصومال مارتن شتاين -في تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية- إن هذه الأموال هي جزء من جهود اليونيسف مع الحكومات في جميع أنحاء العالم لتقديم اللقاحات إلى المناطق الريفية النائية والمناطق المحيطة بها والأشخاص النازحين بسبب الجفاف والصراعات.

وأوضح أن هذه الأموال التي قدمتها الحكومة الألمانية لوزارة الصحة الصومالية لتوسيع برنامج التطعيم ضد COVID-19 من خلال إنشاء بنية تحتية طبية لدعم برامج التطعيم المعززة لأمراض أخرى مثل الحصبة والالتهاب الرئوي، الذي يستهدف الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخليًا والمناطق الحضرية والمجتمعات الريفية، حيث تتضمن الخطة نشر جولات التطعيم التي تستهدف على وجه التحديد البدو والمجتمعات النائية.

يأتي تبرع الحكومة الألمانية في وقت تم فيه تلقيح 10% من سكان الصومال بالكامل ضد COVID-19، وهو أقل بكثير من هدف منظمة الصحة العالمية البالغ 70% بحلول منتصف عام 2022.