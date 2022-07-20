وكالات الأنباء

انتخب البرلمان فى سريلانكا، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء رانيل ويكرميسنجه، رئيساً للبلاد، خلفاً لجوتابايا راجابكسا الذى أعلن استقالته من منصبه الأسبوع الماضى، حسبما نقلت سكاى نيوز".

وفى وقت سابق، بدأ البرلمان السريلانكى، اليوم الأربعاء، عملية التصويت من أجل اختيار رئيس جديد للبلاد ليحل محل جوتابايا راجاباكسا، الذى فر إلى الخارج .