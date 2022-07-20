اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:41 ص
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الأحد.. آخر موعد للتقديم للعمل محفظين للقرآن من العاملين بالأزهر الشريف

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:00 ص
الأحد.. آخر موعد للتقديم للعمل محفظين للقرآن من العاملين بالأزهر الشريف الجامع الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر عن غلق باب التقدم أمام الراغبين في العمل محفظين للقرآن الكريم بفروع الأروقة الأزهرية على مستوى الجمهورية، يوم الأحد المقبل 25 يوليو، وذلك من العاملين بالأزهر الشريف؛ وَفقَ الضوابط والشروط التالية..
 
- إجادة حفظ القرآن الكريم كاملًا.
 
- إجادة أحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا.
 
- أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف.
 
- اجتياز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية.
 
 
 وستتم مكافأة المقبولين للعمل وَفقًا للوائح المالية المعمول بها والمعتمدة من السلطات المُختصة.
 
 
علمًا بأن التقديم يبدأ من اليوم الاثنين4 يوليو 2022م، وينتهي في يوم الأحد 24 يوليو 2022. وعلى الراغبين في التقدم الدخول على هذا الرابط للتسجيل https://service.azhar.eg/Services/rewaqJobs.
 

الجامع الازهر

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