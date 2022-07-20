اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين لقاء القمة بين الأهلي والزمالك غدا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:25 م
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين لقاء القمة بين الأهلي والزمالك غدا الاهلى والزمالك - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في التاسعة مساء غد الخميس باستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر نسخة 2021.
 
وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين المباراة والجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم وخلق أجواء آمنة للجميع.
 
وأخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك بإقامة نهائي كأس مصر بينهما يوم 21 يوليو الجارى، على أن يرتدي الأهلي الزي الأصلي، بينما يظهر الزمالك بالزى الاحتياطى ويكون مخالفا تماما لزى الأهلي. 
 
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلي يرتدي زيه في نهائي كأس مصر؛ لأن المباراة بين الفائز من المباراة رقم 29 وهو الأهلي مع الفائز من المباراة رقم 30، وهو الزمالك وفقا للقرعة، ولذلك فالأهلى يأتى قبل الزمالك. 
 
وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن لهذا السبب أيضا، فالأهلي هو صاحب الأرض في نهائي الكأس وبالتالي يرتدي زيه الأصلى.
 
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك الخميس المقبل فى نهائى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأهلي

الزمالك

الأهلي والزمالك

الرياضة

القمة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة