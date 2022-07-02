5 آثار مدهشة لتناول الطماطم.. تحمى من حروق الشمس وتحسن مزاجك

كتبت ميرفت رشاد

تعتبر الطماطم من مصادر القوة المضادة للأكسدة ومليئة بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، وعلى الرغم أنها واحدة من أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعًا، يمكن أن تسبب أيضًا بعض الأعراض الهضمية، إلا أن فوائدها الصحية مدهشة وإليك بعض الأشياء التي يمكن أن تحدث لجسمك عند تناول الطماطم الطازجة، وفقا لما نشره موقع " eatthis".



1: ستقل مخاطر إصابتك بالجلد المتضرر من الشمس: الطماطم مليئة بالكاروتينات ، وهو نوع معين من مضادات الأكسدة التي تحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس ، وجدت دراسة أجريت عام 2017 في التقارير العلمية أن الاستهلاك المنتظم للطماطم قد يمنعك من الإصابة بحروق الشمس ، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأورام الجلد التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية.



2 قد يتحسن مزاجك: لا تعمل الطماطم على تعزيز نكهة وجبتك فحسب ، بل إنها قد تعزز مزاجك أيضًا على المدى الطويل.

وجدت دراسة أجريت عام 2013 في مجلة The Journal of Affective Disorders أن المشاركين الذين تناولوا الطماطم مرتين إلى ست مرات في الأسبوع كانوا أقل عرضة بنسبة 46٪ للإبلاغ عن أعراض خفيفة أو شديدة للاكتئاب مقارنةً بأولئك الذين تناولوا الطماطم أقل من مرة واحدة في الأسبوع. والجدير بالذكر أن الخضروات الأخرى المستخدمة في الدراسة لم تنتج نفس التأثير.



3 قد يكون لديك بعض عسر الهضم: الطماطم ليست للجميع، إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء ، على سبيل المثال ، يمكن أن تؤدي هذه الفاكهة تحديدًا إلى ظهور أعراضك ، مما يتسبب في عدد كبير من الأعراض غير السارة مثل حرقة المعدة أو الانتفاخ أو عسر الهضم.



4 قد يمتص جسمك الحديد بشكل أكثر فعالية: هل تعلم أن بعض الأطعمة تساعد جسمك بالفعل على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى بشكل أفضل؟ تعد الطماطم أحد هذه الأطعمة ، قد تساعدك على امتصاص الحديد ، وهو معدن يلعب دورًا رئيسيًا في صنع الهيموجلوبين ، والبروتينات التي تساعد في نقل الأكسجين إلى العضلات والأعضاء في جميع أنحاء الجسم.